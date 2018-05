Weil die meisten Kraftwerke für Hochsicherheitsrechenzentren in einem Sicherheitsabstand zum Rechenzentrum stehen, ist auch das keine unüberwindbare Hürde für die Angreifer. So können also auch völlig abgeschottete Computer ausgespäht werden. Allerdings muss die Schadsoftware, die das Wellensignal für die Datenübertragung erzeugt, auf den Zielrechner gelangen. Steht der Computer erst einmal in einer Hochsicherheitsumgebung und befindet sich im laufenden Betrieb, ist das so gut wie ausgeschlossen.



Allenfalls können die Angreifer hier auf Innentäter setzen. Doch es gibt einen viel eleganteren Weg, die Schadsoftware auf den Zielrechner zu bringen. Entweder passiert das bereits beim Hersteller des Rechners oder bei den Lieferanten der Betriebssystemsoftware. Die Schadsoftware ist so unauffällig, die benötigten Dateien sind so klein, dass das niemandem auffällt.