Die Hauptversammlung der Tui findet in Hannover statt.

Quelle: Peter Steffen/dpa

Der weltgrößte Reisekonzern Tui hat im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember einen höheren Verlust verkraften müssen als ein Jahr zuvor. Das teilte das Unternehmen in Hannover mit. Auch der lange Sommer in Nordeuropa und die Schwäche des britischen Pfunds bremsten die Nachfrage.



Bis Ende Dezember stieg der saisontypische Quartalsverlust um fast 28 Prozent auf 139 Millionen Euro. Der operative Verlust fiel mit 84 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor.