Die italienische Filmregisseurin Lina Wertmüller. Archivbild

Quelle: Valerio Portelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Die 91-jährige Regisseurin Lina Wertmüller soll am 28. Oktober mit einem Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" ausgezeichnet werden. Als Gastredner ist unter anderem der oscarprämierte Drehbuchautor Steven Zaillian eingeladen, hieß es.



Einen Tag vor der geplanten "Walk of Fame"-Zeremonie soll die italienische Filmregisseurin einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk erhalten. Wertmüller ist besonders für ihren Film "Sieben Schönheiten" aus dem Jahr 1975 bekannt, der für vier Oscars nominiert war.