Dario Fontanella bereitet ein Spaghetti-Eis zu. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Das Spaghetti-Eis wird 50. Dario Fontanella erfand die Spezialität 1969 in der Eisdiele seines Vaters in Mannheim. Inzwischen werden laut Erfinder alleine in Deutschland 25 Millionen Portionen Spaghetti-Eis pro Jahr verkauft.



"Es war die genialste Idee meines Lebens", sagte der heute 67-Jährige. Ein Patent hat Fontanella nie angemeldet - sein Vater und ein befreundeter Anwalt hatten ihm abgeraten. Sie zweifelten daran, dass seine Idee patentierbar sei.