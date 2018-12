Wir können die Renten verdreifachen und Hartz IV vervierfachen. Damit wird die AfD nicht verschwinden. Jens Spahn, Gesundheitsminister

Sozioökonomische Fragen sind für Jens Spahn nicht "das Hauptthema" in der Diskussion um das Auseinanderdriften der Gesellschaft. "Wir können die Renten verdreifachen und Hartz IV vervierfachen. Damit wird die AfD nicht verschwinden", sagte der Bundesgesundheitsminister, der sich auch um das Amt des CDU-Vorsitzenden bewirbt, am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Beim Zusammenhalt der Gesellschaft gehe es "nicht nur irgendwie um Geld", sondern "um gemeinsame Werte, um gesunden Patriotismus, um ein Wir-Gefühl in diesem Land". Abstiegsangst dürfe nicht herbeigeredet werden.