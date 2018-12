Wenn man mit 38 noch "blutjung" ist in der CDU, dann ist das vielleicht Teil des Problems Jens Spahn, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz

Er forderte seine eigene Partei außerdem auf, der jüngeren Generation mehr Führungsverantwortung zu geben. "Wenn man mit 38 noch "blutjung" ist in der CDU, dann ist das vielleicht Teil des Problems", sagte er in der ZDF-Sendung. Vieles sei im Moment in Deutschland in der Verantwortung der 60- und 70-Jährigen. "Das ist auch okay, dem Land geht es gut. Viele der Jüngeren fragen sich aber, ist es eigentlich noch gut, wenn wir mal älter sind." Es sei die Verantwortung seiner Generation, die beiden kommenden Jahrzehnte zu gestalten. "Und dafür trete ich an."