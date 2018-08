Wir brauchen aber vor allem ein Instrument, das wir schnell einsetzen können, das schnell wirksam und leicht handhabbar ist. Jens Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mit seinem Gesetzentwurf, der heute im Kabinett vorgelegt wird, "den Krankenhäusern ein klares Signal setzen". Jede zusätzliche Stelle in der Pflege werde voll finanziert. "Das ist ja auch einen Voraussetzung dafür, dass zusätzlich eingestellt werden kann", sagte Spahn im ZDF morgenmagazin. Strukturell und personell schlechter aufgestellte Kliniken sollen laut Spahn entweder gestärkt werden - oder eben weniger Patienten aufnehmen dürfen.



"Wir brauchen aber vor allem ein Instrument, das wir schnell einsetzen können, das schnell wirksam und leicht handhabbar ist", so Spahn weiter. Sonst werde "es auch sehr bürokratisch im Alltag", wenn etwa alles dokumentiert werden müsse.