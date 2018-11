Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich derzeit zugleich um Merkels Nachfolge an der Spitze der CDU bewirbt, hatte in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" gefordert, dass Kinderlose mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen sollten als Eltern. Er sage dies ganz bewusst als "selbst Kinderloser, der bereit ist, finanziell mehr zur Zukunftsfähigkeit des Systems beizutragen".