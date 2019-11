Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

"Homosexualität ist keine Krankheit", erklärte Spahn. "Wir wollen sogenannte Konversionstherapien so weit wie möglich verbieten." Wo diese Therapien angewandt würden, entstehe "oft schweres körperliches und seelisches Leid", sagte der Gesundheitsminister. "Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund." Ein Verbot sei "auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern". Die Botschaft laute: "Es ist okay, so wie du bist." In Spahns Entwurf heißt es: "Dieses Gesetz gilt für Behandlungen, die auf Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind." Über die Vorlage hatte zunächst das "Redaktionsnetzwerkes Deutschland" berichtet.