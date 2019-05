Der Bundestag berät am Abend in erster Lesung über die geplante Reform der Psychotherapeutenausbildung. Wenn es nach Jens Spahn ginge, wird das Gesetz, das Ende Februar vom Bundeskabinett gebilligt wurde, noch in diesem Jahr verabschiedet. Dann könnte der neue Studiengang schon im Wintersemester 2020 an den Start gehen. Der Bundesrat, der dem Gesetz zustimmen muss, sieht noch Änderungsbedarf und hat gerade erst eine Verschiebung um ein Jahr vorgeschlagen. Worum geht es genau? Ein Überblick: