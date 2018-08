Jens Spahn (CDU) will zusätzliche Sprechstunden besser vergüten. Quelle: Carsten Koall/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt Ärzten, die zusätzliche Sprechstunden ohne Termin anbieten, mehr Geld in Aussicht. "Ärzte, die helfen, die Versorgung zu verbessern, sollen höher und außerhalb des Budgets vergütet werden", kündigte er in einem Interview des "Deutschen Ärzteblatts" an.



Die zusätzliche Vergütung solle gezahlt werden, wenn Arztgruppen wie Hausärzte oder Gynäkologen pro Woche fünf offene Sprechstunden für Patienten anbieten, die vorher keinen Termin vereinbart haben.