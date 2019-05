Aber gerade bei denen, die es vergessen haben, ist ja eine stärkere Verpflichtung dann auch die Chance, dass die eben sagen: Dann mach ich eben auch noch die zweite Impfung.

Spahn: Ohne Zweifel ist auch das Vergessen vor allem ein Faktor, übrigens ja auch bei manchen Erwachsenen, wenn's um die Auffrischung von Impfungen in anderen Bereichen geht. Aber gerade bei denen, die es vergessen haben, die nicht nochmal geschaut haben nach der zweiten Impfung, ist ja eine stärkere Verpflichtung dann auch die Chance, dass die eben sagen: Okay, wenn ich jetzt nochmal drauf angesprochen werde, wenn ich jetzt nochmal einen Nachweis bringen muss auf dem Weg in die Kita, in die Schule, dann mach ich eben auch noch die zweite Impfung. Genau das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, Bußgelder zu verhängen. Das Ziel ist, dass möglichst alle geimpft sind.