Illegale Zuwanderung, Drogenschmuggel, Kriminalität - Trump zeichnet seit langem ein düsteres Bild der Lage an der Grenze und spricht von einer "Sicherheitskrise". Das Krisenszenario ist allerdings umstritten. Das "Migration Policy Institute" etwa weist darauf hin, dass die Zahl der Festnahmen an der Grenze zu Mexiko in der langfristigen Tendenz rückläufig ist. Die Statistik dient als Gradmesser für illegale Grenzübertritte. Deutlich gestiegen ist jedoch die Zahl derer, die an der Südwestgrenze um Asyl bitten, darunter viele Familien aus Mittelamerika.



Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, sagte: "Es ist kein Notstand, was an der Grenze passiert." Pelosi und der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte im Vorfeld, eine Notstandserklärung sei nicht nur gesetzeswidrig, sondern "ein schwerwiegender Machtmissbrauch". Man werde alle Optionen prüfen, um gegen ihn vorzugehen. Dazu könnten auch juristische Schritte gehören.