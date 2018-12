Wolfgang Schäuble (CDU) sprach sich für Friedrich Merz aus.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Vorsitzenden hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die verschiedenen Lager seiner Partei ermahnt. "Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht. So geht Demokratie nicht", erklärte er der "Bild".



Seit der Niederlage von Friedrich Merz wächst in der CDU die Sorge vor einer Spaltung. Kramp-Karrenbauer versicherte, es gebe in vielen Fragen keine großen inhaltlichen Unterschiede zwischen Merz, Jens Spahn und ihr.