Die Europawahlen stehen auch im Zeichen der Flüchtlingskrise, doch die EU ist in der Migrationsfrage tief gespalten. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) dringt auf schnellere Lösungen.



"Mir dauert es in Europa ein bisschen zu lang", sagte der CDU-Politiker dem ZDF. "Je älter ich werde, desto ungeduldiger werde ich manchmal." Schäuble warnte davor, "dass es geht wie beim Brexit: dass man am Ende für jede Lösung immer eine Mehrheit dagegen hat und zu keinem Ergebnis kommt".