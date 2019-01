Die Bohrarbeiten gestalten sich schwierig.

Erneuter Rückschlag bei der Suche nach einem in ein Bohrloch gefallenen kleinen Jungen in Spanien: Bei den Vorbereitungen für die Bohrung eines zweiten, vertikalen Schachts gebe es Komplikationen, sagte der Ingenieur Angel Garcia Vidal. Sein Team sei auf einen "massiven Felsblock" aus Schiefer gestoßen.



Vom zweijährigen Julen gibt es seit Sonntag kein Lebenszeichen. Der Kleine soll in den mehr als 100 Meter tiefen Schacht gefallen sein, der einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern hat.