Der Konflikt zwischen Barcelona und Madrid ist weiterhin nicht gelöst. Quelle: ZDF

Die spanische Region Katalonien steht derzeit unter Zwangsverwaltung der Zentralregierung in Madrid. Die Maßnahmen waren vom Senat gebilligt worden und in Kraft getreten, kurz nachdem das Regionalparlament in Barcelona am 27. Oktober einen Unabhängigkeitsbeschluss verabschiedet hatte. Rechtliche Grundlage ist der in Spanien erstmals angewandte Verfassungsartikel 155.