Pedro Sánchez könnte den Brexit-Gipfel platzen lassen. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der für diesen Sonntag geplante Brexit-Sondergipfel steht auf der Kippe. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez drohte mit einer Absage, wenn der Streit über Gibraltar nicht beigelegt wird. Es werde mit Hochdruck nach Lösungen gesucht, sagten Diplomaten in Brüssel.



Bereits heute reist die britische Premierministerin Theresa May zu Gesprächen in die belgische Hauptstadt. Dort will sie am Abend nochmals mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammenkommen.