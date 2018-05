Im Finale: Die Spanier jubeln Quelle: Reuters

Deutschland-Bezwinger Spanien steht im Finale der Handball-EM in Kroatien. Der Vize-Europameister besiegte Weltmeister Frankreich im Halbfinale überraschend mit 27:23 (15:9) und greift nun im Endspiel am Sonntag nach seinem ersten EM-Titel. Die Franzosen, für die es nach zuvor sechs Siegen die erste Turnier-Niederlage war, spielen um Bronze.



Bester Torschütze bei den Spaniern war Ferran Sole mit sieben Treffern. Aufseiten der Franzosen traf Kreisläufer Cedric Sorhaindo am häufigsten (6 Tore). Im zweiten Halbfinale trifft Olympiasieger Dänemark im Skandinavien-Duell auf Rekord-Europameister Schweden.