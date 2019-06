Frankreichs Lucas Tousart (l) gegen Spaniens Junior Firpo am 27.06.2019 in Reggio Emilia, Italien

Quelle: imago

Mit einem souveränen 4:1 (2:1)-Sieg gegen Frankreich hat Spanien das Finale der U21-EM erreicht, in dem es am Sonntag um 20.45 Uhr die DFB-Junioren fordert.



Mateta erzielte in der 16.Minute per Elfmeter den Führungstreffer für Frankreich, den Roca (28.) ausglich. Noch in der Nachspielzeit von Hälfte eins erhöhte Oyarzabal ebenfalls per Elfmeter zum 2:1 für Spanien. Kurz nach Wiederanpfiff traf Olmo (47.) und Mayoral (67.) erzielte den 4:1-Endstand.