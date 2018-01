Madrid lässt sich nicht in die Karten schauen, spricht bisher nebulös nur von "harten Maßnahmen". Wie auch immer diese konkret aussehen werden - repressive Maßnahmen hätten in Katalonien vor dem Hintergrund des erstarkten Separatismus wohl einen hohen Preis. Viele warnen vor einer Protestwelle der Befürworter einer Unabhängigkeit. Auch im Madrider Regierungssitz Palacio de la Moncloa herrscht Sorge. Die Onlinezeitung "El Espanol" zitierte ein Regierungsmitglied mit den Worten, das oft mit Dänemark verglichene Katalonien könne sich in "ein Venezuela" verwandeln. In dem tief gespaltenen südamerikanischen Land brechen immer wieder gewalttätige Proteste aus.