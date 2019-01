Spanien trauert und leidet mit den Eltern des kleinen Julen. Der zweijährige Junge war in der Nacht zum Samstag nach komplizierten Bergungsarbeiten, die fast zwei Wochen gedauert hatten, in dem tiefen Bohrloch gefunden worden. Jedoch konnten die Einsatzkräfte nur noch Julens Leiche bergen. Die Autopsie habe ergeben, dass das Kind bereits am Tag des Sturzes am 13. Januar an schweren Kopfverletzungen starb, meldeten spanische Medien. Sie berufen sich auf den vorläufigen Obduktionsbericht.