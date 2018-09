Flüchtlinge in Spanien wurden aus Mittelmeer gerettet. Archivbild Quelle: Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Der Zustrom von Migranten nach Spanien hält an: 198 Flüchtlinge wurden am Dienstag in der Meerenge von Gibraltar aus acht Booten gerettet. Weiter twitterte die Seenotrettung Salvamento Maritimo, dass die 176 Männer, 13 Frauen und neun Minderjährigen nun auf einem Schiff zum Hafen von Algeciras in der Region Andalusien gebracht werden.



Gestern waren 667 Migranten aus Nordafrika und von Staaten südlich der Sahara in der Meerenge von Gibraltar sowie im Mittelmeer entdeckt und geborgen worden.