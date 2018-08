Am Freitag reist der Regierungschef nach Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens, wo er an den Feierlichkeiten zum Gedenken an die Terroranschläge vom August letzten Jahres teilnehmen wird. Symbolisch wird er an der Seite von König Felipe und dem Regionalpräsident Quim Torra auftreten. Seit Sanchez‘ Regierungsübernahme ist in der hitzig geführten Debatte zwischen Madrid und Barcelona etwas mehr Ruhe eingekehrt. Aber Fortschritte in der Sache gibt es auch nicht. Die Frage der katalanischen Unabhängigkeit bleibt also ungeklärt.