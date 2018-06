Er legt damit den Finger in eine Wunde, die seit Jahren in der gesamten EU schwärt. Denn Italien trägt gemeinsam mit Griechenland bei Weitem die größte Last der Flüchtlingskrise. Rom fühlt sich mit diesem Problem von seinen EU-Partnern im Stich gelassen. In den vergangenen fünf Jahren sind mehr als 600.000 Flüchtlinge aus Afrika nach Italien gekommen. Die meisten sind immer noch dort, warten auf ihre Asylbescheide. Denn Migranten müssen in dem Staat Asyl beantragen, in dem sie zum ersten Mal EU-Boden betreten haben. Und das ist eben meist Italien. Eine Situation, die die Stimmung im Land verändert hat und wohl mit dazu beigetragen hat, dass es bei der Parlamentswahl im März einen deutlichen Rechtsruck gab.



Aus Italien kamen heute aber auch versöhnliche Töne. Die Bürgermeister mehrerer Städte erklärten, in ihren Häfen sei die Aquarius willkommen: "Im Gegensatz zu einem herzlosen Minister, der schwangere Frauen, Kinder und ältere Menschen im Meer sterben lässt, hat Neapel ein großes Herz (...). Unser Hafen ist bereit, sie aufzunehmen", schrieb Neapels Stadtherr Luigi de Magistris. Doch auf ein Kräftemessen mit seinem Minister muss er es gar nicht mehr ankommen lassen. Denn es ist der spanische Regierungschef Sanchez, der das unrühmliche Machtspiel beendet hat und verkündet: Die Auqarius wird in Spanien vor Anker gehen.