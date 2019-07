Wenn diese Regierung am Ende perfekt ist - dann ist zugleich das Ende der Zweiparteienherrschaft in Spanien besiegelt. Zudem wächst unter Sanchez Spaniens Einfluss in Europa. Es ist das einzige größere Land in der EU, in dem die sozialistische Partei noch eine nennenswerte Rolle spiet. Und Sanchez hat es gerade erst geschafft, seinem Außenminister Josep Borrell den Posten des EU-Außenbeauftragten zu sichern.