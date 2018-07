Kanzlerin Merkel (M) und Spaniens Premierminister Sanchez (r). Quelle: Yves Herman/POOL REUTERS/dpa

Deutschland hat mit Griechenland und Spanien am Rande des EU-Gipfels eine politische Vereinbarung über die Rückführung von Migranten abgeschlossen. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert via Twitter bekannt. Die beiden Staaten seien bereit, solche bereits registrierte Asylsuchende wiederaufzunehmen.



Deutschland sagte zu, offene Fälle von Familienzusammenführungen in Griechenland und Spanien abzuarbeiten. In den zwei Staaten sitzen Migranten fest, deren Angehörige in Deutschland sind.