Quelle: dpa

Die Regierungsbildung dürfte damit wie erwartet schwierig werden. Denn das linke Lager mit den Sozialisten von Sanchez und dem Linksbündnis Unidas Podemos (14,3 Prozent) verfehlt die absolute Mehrheit in dem 350 Sitze umfassenden Abgeordnetenhaus deutlich. Aber auch das rechte Lager aus konservativer Volkspartei, den liberalen Ciudadanos (15,8 Prozent) und der ultra-rechten Vox bringt ebenfalls keine Mehrheit zustande.



Zum Zünglein an der Waage könnten so womöglich nationalistische Parteien aus dem Baskenland oder Katalonien werden, die dem linken Lager mit ihren Mandaten zu einer Mehrheit verhelfen könnten. Doch der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien hatte letztlich dazu geführt, dass Sanchez als Chef einer Minderheitsregierung seinen Haushalt nicht durchbringen konnte und Neuwahlen ansetzen musste.