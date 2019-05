Pedro Sánchez führt zwar in den Umfragen, jedoch ohne Aussichten auf eine absolute Mehrheit. Auch für eine regierungsfähige Mehrheit reicht derzeit keine Konstellation aus. Nachdem die Sozialisten bei den Wahlen 2016 noch eines ihrer schlechtesten Ergebnisse erzielt hatten, übernahm Sánchez im Juni 2018 die Macht vom konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, der durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde.



Mit Unterstützung der linkspopulistischen Podemos, baskischen Nationalisten und katalanischen Separatisten führte der 47-Jährige eine Minderheitsregierung. Doch dann scheiterte sein Haushaltsentwurf im Parlament am Widerstand der Katalanen, nachdem Gespräche über die Unabhängigkeitsfrage erfolglos verliefen - Sánchez war gezwungen, Neuwahlen auszurufen.



2014 wurde der Ökonomiedozent mit Doktortitel erstmals zum Parteichef gewählt. Ein riesiger Sprung für den Hinterbänkler, den bis dahin in Spanien kaum jemand gekannt hatte. Der begeisterte Sportler trägt den Spitznamen "Pedro el Guapo" (Pedro, der Hübsche).



Sánchez steht an der Spitze einer Regierung, in der so viele Frauen vertreten sind wie nie zuvor in der spanischen Geschichte. Nach seinem Amtsantritt machte er europaweit Schlagzeilen, als er der Aufnahme von 630 Migranten des Flüchtlingsrettungsschiffes Aquarius zustimmte. Nach Jahren strenger Sparpolitik hob Sánchez den Mindestlohn um 22 Prozent an.

Bildquelle: dpa