Viele Spanier sehen das anders. In einer Umfrage der konservativen Digitalzeitung "El Español" und des Forschungsinstituts Sociométrica bezeichnete knapp die Hälfte der 1.800 Teilnehmer Vox als "Bedrohung für die spanische Demokratie". Einige der noch immer zahlreichen Anhänger der Franco-Diktatur, die in Spanien lange Zeit keine politische Heimat hatten, werden derweil als sichere Vox-Wähler gehandelt. Am 20. November wurde der 43. Todestag Francos spanienweit mit katholischen Messen begangen. Vor einer Kirche an der Madrider Nobelmeile Calle Serrano hoben viele ungeniert den rechten Arm zum Nazigruß und sangen Hymnen des Regimes. "Viva Franco!" und "Viva España!" erklang. Und auch: "Viva Hitler!"



Da passt es ins Bild, dass Vox einige Generäle im Ruhestand, die die Diktatur preisen, als Kandidaten ins Rennen schickt. Der Baske Abascal, der seit rund 20 Jahren nur in der Politik (so früher auch in der PP) tätig ist, wird auf Wahlkampfveranstaltungen wie ein Nationalheld gefeiert. "Presidente, presidente!", rufen ihm Menschenmassen im Chor zu. "Der Nationalkatholizismus hat sich (in Spanien) jahrzehntelang versteckt. Er war da, zeigte sich aber nicht. Seine grundlegenden Merkmale waren tabu", stellte die Zeitung "El País" fest. "Das ist jetzt nicht mehr der Fall."