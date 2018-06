Zum Flüchtlingsschiff "Aquarius" sagt zugleich Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska, die 629 Menschen an Bord des Schiffes würden "auf die gleiche Weise" behandelt werden wie alle anderen Asylbewerber in Spanien. "Es wird entschieden, ob ein Mensch Schutz erhalten soll oder nicht." Italien und Malta hatten dem Schiff verboten, an seinen Häfen anzulegen. Spanien hatte sich daraufhin zur Aufnahme bereit erklärt.