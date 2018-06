Spanische Nationalmannschaft - jetzt ohne Julen Lopetegui Quelle: dpa

Der spanische Fußballverband hat sich zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Portugal von seinem Nationaltrainer Julen Lopetegui getrennt. Das teilte Verbandschef Luis Rubiales mit. Tags zuvor war bekanntgegeben worden, dass der 51-Jährige nach der Weltmeisterschaft in Russland zu Real Madrid wechselt.



"Wir danken Julen für alles, was er getan hat, denn er ist einer der großen Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass wir in Russland sind, aber wir müssen ihn entlassen", sagte Rubiales. Es sei eine klare Botschaft vonseiten des Verbandes vonnöten gewesen.