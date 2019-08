Juan Carlos, früherer König von Spanien. Archivbild

Quelle: Francisco Flores Seguel/Agenciau/Agencia Uno/dpa

Der frühere spanische König Juan Carlos muss erneut operiert worden. Der 81-Jährige werde sich am Samstag einem Eingriff am Herzen unterziehen, berichten spanische Medien.



Nach Routineuntersuchungen im Juni sei beschlossen worden, für Ende August die OP anzusetzen, meldet der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf das Königshaus. Woran der Ex-Monarch genau leidet, wurde nicht bekannt. Zuletzt war Juan Carlos vorbeugend eine Hautverletzung an der linken Wange entfernt worden.