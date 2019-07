In dieser Lage bewies Sánchez, was in ihm steckt. Er fuhr kreuz und quer mit dem Privatwagen durch das Land, um Getreue um sich zu scharen. So gelang es dem Stehaufmännchen, im Mai 2017 an die Parteispitze zurückzukehren. Das Auf und Ab seines politischen Werdegangs hat Sánchez in der Autobiografie "Manual de Resistencia" nachgezeichnet. Das lässt sich mit "Anleitung zum Widerstand", aber auch mit "Anleitung zum Durchhalten" übersetzen.



Als es dem Sozialisten im Juni 2018 gelang, den in Korruptionsaffären verstrickten konservativen Regierungschef Mariano Rajoy zu stürzen, bildete er die Regierung mit dem größten Frauenanteil in der spanischen Geschichte, zeigte sich plakativ großzügig bei der Aufnahme von Flüchtlingen auf der Mittelmeerroute und erhöhte nach Jahren der Sparpolitik den Mindestlohn um gut ein Fünftel.