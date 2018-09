Ministerpräsident Sanchez will Privilegien abschaffen. Archivbild Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez will die in der Verfassung des Landes verankerten rechtlichen Privilegien von Politikern, Mitgliedern der königlichen Familie und hochrangigen Beamten abschaffen.



Die Regelungen können vor Korruptionsanschuldigungen schützen. Die Maßnahme sei notwendig, "um das Vertrauen der Leute in die Politik wiederherzustellen", sagte Sanchez in Madrid. Die Reform könnte bereits 60 Tage nach ihrer Verabschiedung in Kraft treten, fügte der Regierungschef hinzu.