Überflutungen in der Gemeinde Ontinyent

Quelle: epa

Das schwere Unwetter über dem westlichen Mittelmeer hat nach den Balearen nun die spanische Festlandküste heimgesucht. In der Provinz Alicante kamen zwei Menschen ums Leben, berichteten spanische Medien. Die 70 Jahre alten Eheleute seien in Caudete in ihrem Auto von den Fluten mitgerissen worden.



In der Gemeinde Ontinyent in der Provinz Valencia trat ein Fluss über die Ufer, 40 Menschen wurden aus den Fluten gerettet und 150 weitere in Sicherheit gebracht. Das Unwetter zog unterdessen weiter Richtung Murcia und Almeria.