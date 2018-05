Quim Torra (r) bei seiner Vereidigung in Barcelona. Quelle: Alberto Estevez/Pool EFE/AP/dpa

Der neue separatistische Regionalpräsident Kataloniens, Quim Torra, hat offiziell die Regierungsgeschäfte in der Krisenregion übernommen. An der Zeremonie in Barcelona, bei der der 55-Jährige den Amtseid ablegte, hätten keine Vertreter der Zentralregierung in Madrid teilgenommen, berichtete das spanische Fernsehen.



Der überzeugte Separatist Torra war am Montag mit knapper Mehrheit gewählt worden. Der neue Regionalchef ist juristisch unbelastet, in Madrid aber dennoch umstritten.