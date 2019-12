Startenor Jose Carreras. Archivbild

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der spanische Startenor Jose Carreras hat angekündigt, dass er seine Sängerkarriere beenden will. "Ich denke, ich werde noch zwei Jahre singen", sagte der 73-jährige Mitbegründer der legendären "Drei Tenöre". Danach wolle er sich ganz seiner Leukämie-Stiftung widmen - sowie der Familie und Freunden.



Am Donnerstag findet in Leipzig die 25. Jose Carreras Gala statt. Nach Angaben der Stiftung wurden in den vergangenen 25 Jahren mehr als 1.250 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit mehr als 220 Millionen Euro gefördert.