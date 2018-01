Die spanische Staatsanwaltschaft hat zudem für Puigdemont die sofortige Festnahme gefordert. Zudem beantragte sie auch für vier weitere Mitglieder seiner Ex-Regierung einen europäischen Haftbefehl, wie es in einem Antrag an den Nationalen Gerichtshof in Madrid hieß. Puigdemont und die Ex-Minister waren zuvor nicht vor dem Staatsgericht in Madrid erschienen. Sie sollen alle in Belgien sein. Wenn das Gericht den Haftantrag zulässt, müssen ihn die belgischen Behörden ausführen.