Spaniens Ex-König Juan Carlos beim Stierkampf.

Quelle: Andrea Comas/AP/dpa

Fünf Jahre nach seiner Abdankung ist der frühere spanische König Juan Carlos endgültig in den Ruhestand getreten. Er werde keine repräsentativen Aufgaben mehr wahrnehmen, hatte er in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. (51) mitgeteilt.



Der inoffizielle Abschied fand in einer Arena in Aranjuez statt. Er besuchte dort als "Ehrenpräsident" einen traditionellen Stierkampf. Bei der Veranstaltung wurde seine im Jahr 2000 verstorbene Mutter gewürdigt.