Ministerpräsident Sanchez stellt sich in Spanien zur Wiederwahl.

Quelle: ---/Psoe /dpa

Knapp drei Monate nach der Parlamentsneuwahl in Spanien stimmen die Abgeordneten in Madrid heute über die Wiederwahl des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez ab. Es ist unklar, ob der 47-Jährige die nötigen Stimmen bekommt, um Regierungschef zu bleiben.



Im ersten Wahlgang wird er aber wahrscheinlich die benötigte absolute Mehrheit von 176 Stimmen verfehlen. Dann würde am Donnerstag ein zweites Votum folgen, bei dem die einfache Mehrheit genügt - also mehr Ja- als Nein-Stimmen.