Eine US-Wählerin verlässt eine Wahlkabine. Quelle: Leila Navidi/Star Tribune/AP/dpa

Die USA steuern bei den Kongresswahlen auf die Stunden der Entscheidung zu. In den Bundesstaaten Indiana und Kentucky schlossen um Mitternacht deutscher Zeit die ersten Wahllokale. Erste aussagekräftige Ergebnisse könnte es am frühen Morgen MEZ geben.



Mit Spannung wird erwartet, ob die Republikaner um Präsident Donald Trump ihre Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat halten. Oder ob die oppositionellen Demokraten die Macht zumindest in einer der beiden Kammern übernehmen können.