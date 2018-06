Die Weltklimakonferenz findet bis 17. November in Bonn statt. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei der Weltklimakonferenz zeichnen sich die Umrisse eines Regelwerks für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ab. Nach eineinhalb Wochen des Verhandelns lägen erste Textentwürfe vor, hieß es aus Delegationskreisen. Damit sei ein wichtiges Etappenziel erreicht.



In der Abschlussphase der Konferenz stehen Verhandlungen auf Ministerebene an. Dazu werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet. Die Erwartungen an Merkels Rede sind hoch.