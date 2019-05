Bundeswehr setzt Ausbildung im Irak aus. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Bundeswehr hat den Ausbildungsbetrieb für die Streitkräfte im Irak wegen der zunehmenden regionalen Spannungen ausgesetzt. Der Schritt sei mit den Partnern der Anti-IS-Koalition vollzogen worden, hieß es aus Militärkreisen in Berlin. Die Aufmerksamkeit mit Blick auf eine größer werdende Bedrohung sei gestiegen.



Die Bundeswehr ist von Jordanien aus am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak beteiligt und hat dort etwa 160 deutsche Soldaten stationiert.