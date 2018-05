Macron will zwischen den Konfliktparteien vermitteln. Quelle: Kamran Jebreili/AP/dpa

Angesichts der Spannungen in der Golf-Region ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Gesprächen in Saudi-Arabien eingetroffen. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman empfing Macron in Riad. Auf Twitter schrieb Macron, der Dialog mit seinen Gesprächspartnern diene dazu, einen dauerhaften Frieden zu schaffen.



Hintergrund sind die Spannungen zwischen dem sunnitischen Königshaus von Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran. Beide rivalisieren um die Vorherrschaft im Nahen Osten.