Demonstration in der Stadt Podgorica. Archivbild

Quelle: Risto Bozovic/AP/dpa

Ein kurz vor der Jahreswende beschlossenes Gesetz zur Registrierung des Kirchenbesitzes sorgt in Montenegro vor dem orthodoxen Weihnachtsfest für Spannungen. Zehntausende Menschen demonstrierten in vielen Städten des Landes mit Prozessionen und öffentlichen Gebeten, berichtet das Portal "vijesti.me". Die orthodoxen Christen feiern das Weihnachtsfest am Montag und Dienstag.



Nach dem Gesetz müssen die Kirchen den Eigentumsstatus von Gebäuden und Immobilien klären, die vor 1920 in ihren Besitz gelangt sind.