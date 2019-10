Auf seiner Europareise in dieser Woche sollte Wang Yi eigentlich die deutsche Hauptstadt besuchen, um mit seinem Kollegen Heiko Maas den regelmäßigen "strategischen und sicherheitspolitischen Dialog" zu führen. Aber Chinas Top-Diplomat machte nur in zwei Nachbarländern Station: Erst ging es nach Frankreich, dann in die Schweiz. Es war nicht das erste Mal, dass der chinesische Außenminister Maas einen Korb gab. Schon in der letzten Septemberwoche ließ er ein gemeinsames Frühstück am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York platzen.