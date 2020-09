Ägyptens Hauptstadt Kairo. Archivbild

Quelle: Gehad Hamdy/dpa

Die ägyptische Polizei hat die Büros der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu in Kairo durchsucht und vier Mitarbeiter festgenommen. Es handelt sich um einen türkischen Staatsbürger und drei Ägypter. Die Festgenommenen wurden laut Anadolu an einen unbekannten Ort gebracht.



Die Mitarbeiter würden zum Vorwurf befragt, Falschnachrichten verbreitet zu haben. Die Türkei fordert die Freilassung der Mitarbeiter. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern haben sich in den vergangenen Jahren verschlechtert.