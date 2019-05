Außenminister Heiko Maas und Mike Pompeo.

Quelle: Janine Schmitz/Photothek.Net/Auswärtiges Amt/dpa

Die EU will sich im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran nicht dem Druck der USA beugen. Man sei sich in Europa einig, dass dieses Abkommen für die Sicherheit notwendig ist, sagte Außenminister Heiko Maas beim EU-Außenministertreffen in Brüssel. Berlin wolle nicht, dass es zu einer militärischen Eskalation komme.



Zu dem Treffen reiste überraschend auch US-Außenminister Mike Pompeo an. Er hält nach Angaben von Diplomaten an der Forderung fest, die harte Linie Washingtons zu unterstützen.