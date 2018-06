Einen Tiefpunkt erreichten die Beziehungen im Jahr 2017: Im Weißen Haus saß nun Donald Trump, der sich heftige verbale Auseinandersetzungen mit dem jungen Machthaber liefert. Beide drohten mit Krieg. Trump bezeichnete Kim als "kleinen Raketenmann", während es in Pjöngjang hieß, der US-Präsident sei "senil" und "geistig umnachtet". 2018 dann die vorerst letzte Wende. Nordkorea entsandte überraschend eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen in den Süden. Seoul positionierte sich in der Folge als Vermittler zwischen Pjöngjang und Washington. Trump nahm im März überraschend Kims Einladung für ein Gipfeltreffen an. Zwar sagte er das Treffen zwischenzeitlich wieder ab, doch keine 24 Stunden später änderte der US-Präsident seine Position erneut.

